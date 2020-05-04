4 мая, 2020, 17:15

По меньшей мере трое столичных чиновников могли быть причастны к скандальному строительству в Пуще-Водице. Об этом говорится в расследовании журналистов программы Шустрова LIVE на телеканале Еспресо

Компания Киевгорстрой получила в аренду участок в Пуще-Водице площадью 0,68 гектара в июле 2017 года. Официально - для строительства и реконструкции рекреационно-оздоровительного комплекса, благоустройства и озеленения территории. Но сводный апарт-комплекс на улице Квитки Цисык напоминает ни что иное, как обычный жилой дом. Начать работы застройщик смог после того, как был принят детальный план территории. При этом ДПТ противоречит Генеральному плану г. Киева, по которому это место - зеленая рекреационная зона. Здесь должны быть исключительно санатории, дома отдыха и оздоровительные комплексы, - рассказывают журналисты.



80% акций Холдинговой компании "Киевгорстрой" находятся в коммунальной собственности городской общины Киева. При этом с застройщиком связаны отдельные депутаты столичного городского совета. Так, на момент принятия решения о выделении земли в Пуще-Водице управляющим делами "Киевгорстроя" работал депутат Киевсовета Юрий Зубко. Правда, чтобы избежать обвинений в конфликте интересов, от участия в голосовании по участку для апарт-комплекса депутат публично отказался.



Председателем наблюдательного совета Киевгорстроя является до недавнего времени заместитель мэра Киева Владимир Слончак, который недавно засветился в скандале - устроил драку со стражами порядка, которые остановили его машину. Полиция задержала хулигана. Суд отправил его под ночной домашний арест в месяц, а мэр Киева Виталий Кличко освободил от должности. Но в наблюдательном совете "Киевгорстроя" Слончак работать продолжает.



Секретарь наблюдательного совета - Александр Спасибко, также один из заместителей мэра Киева, недавно уволенный. В Киевадминистрации Спасибко контролировал департамент градостроительства и архитектуры и департамент земельных ресурсов.



Поэтому, по меньшей мере, три человека на высоких должностях в Киевской городской госадминистрации имеют прямое отношение к компании-застройщику, которая вероятно получила землю в аренду под строительство в Пуще-Водице не совсем законно, - говорится в расследовании.