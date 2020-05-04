От коронавируса в Украине могут погибнуть от 1,2 млн до 1,6 млн граждан, - Кличко о прогнозах ученых
Об этом мэр Киева Кличко заявил на внеочередном заседании правительства, передает Еспресо.TV.
"Я никого не хотел бы пугать и эту информацию не обнародовал. Сейчас хочу публично обнародовать. Общаясь с ведущими специалистами, которые говорят, что до 80% населения стран переболеет. Смертность от 2% до 3%, когда оказывается медицинская помощь. 80% от населения Украины - это 35 млн. А сейчас посчитайте, 3% сколько это будет. Я просчитал. 3% - это 1 млн 200 тыс. человек могут умереть. 4% - это 1 млн 600 (тыс. человек, - ред.) ", - отметил Виталий Кличко.
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Он подчеркнул, что проблема действительно достаточно серьезная и нужно сделать баланс между медицинскими мерами и тем, чтобы экономика работала.
"Этот баланс - это наша общая задача найти такую формулу, которая бы давала возможность и бизнесу работать, промышленности работать, но уже в новых условиях", - добавил мэр столицы.
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