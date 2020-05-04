Освобождать Прагу от гитлеровцев помогала прежде всего армия Власова, а не маршал Конев, - историк из Чехии

4 мая, 2020, 20:02

Определяющую роль в освобождении Праги от гитлеровских войск весной 1945 года сыграла Русская освободительная армия (РОА) генерала Андрея Власова

Об этом историк из Карлова университета Радомир Мокрик заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 2 мая 2020 года вышла на Еспресо.TV.

"Власовцы категорически не укладываются в российское трактование истории. Когда 5 мая 1945 года произошло Пражское восстание, которое было слабо обеспечено оружием, имело малый ресурс, именно так называемые власовцы пришли на помощь. Со своими, без сомнения, убеждениями, со своими конъюнктурнымы идеями, но факт остается фактом - если бы власовцы тогда не вмешались и не поддержали восстание, немцы бы его просто утопили в крови. Власовцы сыграли, если не важнейшую, то по крайней мере одну из ключевых ролей в освобождении Праги. Собственно, во время этих первых дней, во время первых боев Пражского восстания", - сказал Мокрик.

При этом историк добавил, что Красная армия под командованием маршала Ивана Конева, памятник которому демонтировали по решению пражской власти, вошла в город позже, уже когда Рейхом была подписана капитуляция.

"По сути, роль Конева и Красной армии в освобождении Праги, она значительно меньше, чем роль власовцев", - сказал Мокрик.

К тому же, чехи воспринимают Конева прежде всего как того, кто руководил карательной операцией СССР в Венгрии.

"Здесь (в Чехии, - ред.) о Коневе говорят в контексте не столько освобождение Праги, сколько подавления Венгерского восстания 1956 года. И это та проблема, которая очень часто артикулируется. Почему здесь должен стоять, по большому счету, преступник?" - подчеркнул Мокрик.

Справка

3 апреля в Праге, несмотря на заявления и угрозы со стороны Кремля, памятник Ивану Коневу был снесен.

После этого, по данным МИД Чехии, в Прагу прибыл вероятный киллер от российских спецслужб с задачей отравить причастных к демонтажу памятника Коневу политиков инъекцией рицина. Мужчина имел при себе дипломатический паспорт РФ. Его встречали двое сотрудников посольства России.

В связи с этим мэру Праги Зденеку Гржибу и двум старостам районов Праги предоставили круглосуточную госохрану.

Староста округа Прага-6, где ранее располагалось скульптурное изображение Конева, Ондржей Колар даже сменил место жительства, которое он теперь не разглашает.

В четверг, 30 апреля, в пражском районе Ржепорие была установлена мемориальная доска и скульптура в честь бойцов Власова - участников Пражского восстания.

Соинициатор их установления, староста Ржепорие по имени Павел Навотной, как и Колар, тоже находится под охраной.

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