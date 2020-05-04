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Espreso.tvОбществоОккупанты использовали во время обстрела Павлополя ракету, которая есть на вооружении российской армии, - прокуратура

Оккупанты использовали во время обстрела Павлополя ракету, которая есть на вооружении российской армии, - прокуратура

Террористы "ДНР" использовали для обстрела Павлополя неуправляемую ракету типа ППР-80, которая находится на вооружении армии РФ

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Во время досудебного расследования установлено, что 3 мая 2020 г. представители террористической организации "ДНР", действующие под контролем Российской Федерации, осуществили ракетный обстрел с.Павлополь Волновахского района Донецкой области, где проживает мирное население.

Во время осмотра места происшествия обнаружена авиационная неуправляемая ракета типа НУР-80, дальностью около 2 км, находящаяся на вооружении армии РФ.

Боеприпас как вещественное доказательство приобщен к материалам уголовного производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. В дальнейшем собранные доказательства через Офис генпрокурора будут переданы в Офис Прокурора Международного уголовного суда.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3193312

: https://censor.net.ua/ua/n3193312

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