Николай Княжицкий передал очередную партию защитных костюмов врачам Прикарпатья

4 мая, 2020, 18:53

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий передал медучреждениям Ивано-Франковской крупную партию комплектов индивидуальной защиты приобретенных для врачей за счет средств Фонда Петра Порошенко в Южной Корее

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV .

"Это качественные сертифицированные южнокорейские костюмы вместе с бахилами. Также мы привезли профессиональные защитные очки. В таких комбинезонах врачи могут работать весь день, не чувствовать дискомфорт и быть абсолютно защищенными. Для нас очень важно обезопасить врачей. Ведь процент больных медиков достаточно высок в Украине. Врач первый сталкивается с больным человеком и, конечно, если мы не защитим врачей, а еще в той ситуации, в которой у нас врачи очень часто финансово не защищены, обещанные деньги им не выплачены, они хотя бы должны знать, что о них заботится общество и об их жизни тоже", - отметил Николай Княжицкий.

Директор Ивано-Франковского областного фтизиопульмонологического центра Любомир Малофий отметил, что сегодня медицинское учреждение обеспечено средствами индивидуальной защиты, во многом, благодаря помощи благотворителей.

"Когда мы только начали принимать пациентов с коронавирусом, были проблемы с обеспечением, особенно средствами индивидуальной защиты, костюмами, респираторами, бахилами. Сейчас, благодаря всем волонтерам, мы имеем достаточный запас", - отметил Любомир Малофий.

По состоянию на 4 мая в Ивано-Франковской лабораторно подтверждено 984 случая заболевания коронавирусом.