Николай Княжицкий передал очередную партию защитных костюмов врачам Прикарпатья
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV .
"Это качественные сертифицированные южнокорейские костюмы вместе с бахилами. Также мы привезли профессиональные защитные очки. В таких комбинезонах врачи могут работать весь день, не чувствовать дискомфорт и быть абсолютно защищенными. Для нас очень важно обезопасить врачей. Ведь процент больных медиков достаточно высок в Украине. Врач первый сталкивается с больным человеком и, конечно, если мы не защитим врачей, а еще в той ситуации, в которой у нас врачи очень часто финансово не защищены, обещанные деньги им не выплачены, они хотя бы должны знать, что о них заботится общество и об их жизни тоже", - отметил Николай Княжицкий.
Директор Ивано-Франковского областного фтизиопульмонологического центра Любомир Малофий отметил, что сегодня медицинское учреждение обеспечено средствами индивидуальной защиты, во многом, благодаря помощи благотворителей.
"Когда мы только начали принимать пациентов с коронавирусом, были проблемы с обеспечением, особенно средствами индивидуальной защиты, костюмами, респираторами, бахилами. Сейчас, благодаря всем волонтерам, мы имеем достаточный запас", - отметил Любомир Малофий.
По состоянию на 4 мая в Ивано-Франковской лабораторно подтверждено 984 случая заболевания коронавирусом.
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