Не более 47 тысяч: Нафтогаз ограничил зарплаты и премии руководства соответствии с требованиями правительства
Об этом сообщила пресс-служба НАК.
Речь идет о требованиях закона Украины о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, который был принят Верховной Радой 13 апреля и требует установить заработную плату правления и вознаграждение членов наблюдательного совета государственных компаний на уровне не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы.
Соответствующее требование действует с 1 апреля и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин, установленный Кабмином из-за распространения коронавирусной болезни.
Правление должно обеспечить выполнение требований закона и сообщить наблюдательный совет о принятых мерах.
"Мы остановили выплату заработной платы и всех других вознаграждений членам правления компании", - подтвердил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.
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Напомним, 29 апреля Кабинет министров Украины принял решение об ограничении зарплат руководителей государственных предприятий, а также членов наблюдательных советов на время карантина не выше 47000 гривен.
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