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Espreso.tvОбществоНе более 47 тысяч: Нафтогаз ограничил зарплаты и премии руководства соответствии с требованиями правительства

Не более 47 тысяч: Нафтогаз ограничил зарплаты и премии руководства соответствии с требованиями правительства


фото: rbc.ua
Наблюдательный совет Нафтогаза Украины поручил правлению компании выполнить нормы законодательства об ограничении зарплаты и вознаграждений руководства к 47 тыс гривен на время карантина

Об этом сообщила пресс-служба НАК.

Речь идет о требованиях закона Украины о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, который был принят Верховной Радой 13 апреля и требует установить заработную плату правления и вознаграждение членов наблюдательного совета государственных компаний на уровне не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы.

Соответствующее требование действует с 1 апреля и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин, установленный Кабмином из-за распространения коронавирусной болезни.

Правление должно обеспечить выполнение требований закона и сообщить наблюдательный совет о принятых мерах.

"Мы остановили выплату заработной платы и всех других вознаграждений членам правления компании", - подтвердил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

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