Национальный союз архитекторов Украины обвиняет Минюст в рейдерстве

4 мая, 2020, 18:01

Национальный союз архитекторов Украины обвиняет подчиненных Министра юстиции Дениса Малюська в попытке рейдерского захвата зданий Союза и требует прекратить эту позорную "деятельность"

Об этом говорится в открытом письме НСАУ, обнародованном на сайте организации.

Как говорится в письме, больше шести лет, должностные лица Министерства юстиции Украины системно ведут противоправную деятельность относительно Национального союза архитекторов Украины, отказывая в государственной регистрации изменений в правление и изменений в устав Союза. Это создает огромные трудности НСАУ в его деятельности ведь кроме всего прочего, Национальному союзу архитекторов Украины были делегированы чрезвычайно ответственные полномочия - профессиональная аттестация архитекторов, повышение их квалификации.

"Противоправную деятельность чиновников Министерства юстиции Союз обжаловал в суде и в октябре 2019 года, решением Окружного административного суда города Киева был установлен факт противоправности действий Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины. Однако, вместо исполнения решения суда подчиненные Министра юстиции Украины Дениса Малюська продолжают придумывать все новые и новые причины, лишь бы не регистрировать изменения в правление и в устав Союза", - говорится в открытом письме.

По мнению архитектурного сообщества целью противоправной деятельности чиновников Минюста является рейдерский захват крайне привлекательного здания по адресу: г. Киев, ул. Бориса Гринченко, 7, а также Домов архитектора в городах Харькове, Днипре, Одессе, Черкассах, принадлежащих на праве собственности Национальному союзу архитекторов Украины.

НСАУ требует прекратить позорную деятельность должностных лиц Министерства юстиции Украины, которая может привести к полному разрушению архитектурно-строительной сферы в государстве, разрыву международных связей, и мы вынуждены будем обратиться за помощью в международные организации".

Для информации:

Национальный союз архитекторов Украины - старейшее творческое профессиональное объединение в нашем государстве. Его существование начато еще в 1918 году, когда украинские архитекторы объединились в самостоятельное объединение "Общество украинских архитекторов". В 1993 году на Всемирном Конгрессе архитекторов в г.Чикаго (США) Союз был принят в члены Международного Союза Архитекторов.

В октябре 1998 года, учитывая весомый вклад его членов в развитие украинской национальной культуры и утверждение ее традиций, Союзу, решением Кабинета Министров Украины, был присвоен статус "Национального" в числе 8 наиболее значимых всеукраинских творческих союзов.

В 2016 году, Национальный союз архитекторов Украины получил статус саморегулируемой организации в сфере архитектурной деятельности и ему были делегированы государством чрезвычайно ответственное полномочия - профессиональная аттестация архитекторов, повышение их квалификации.