На Южно-Украинской АЭС - вспышка COVID-19
4 мая, 2020, 20:58
По состоянию на 4 мая у 12 работников Южно-Украинской атомной электростанции лабораторно подтвержден COVID-19, 1 - с подозрением
Об этом сообщает пресс-служба станции.
В инфекционном отделении г.. Южноукраинска находятся 5 работников предприятия - 4 больных в состоянии средней тяжести, 1 - с подозрением на COVID-19.
В Николаевской областной инфекционной больнице находится один работник
Амбулаторно лечатся 7 человек.
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