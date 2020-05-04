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Espreso.tvОбществоНа Южно-Украинской АЭС - вспышка COVID-19

На Южно-Украинской АЭС - вспышка COVID-19

По состоянию на 4 мая у 12 работников Южно-Украинской атомной электростанции лабораторно подтвержден COVID-19, 1 - с подозрением

Об этом сообщает пресс-служба станции.

В инфекционном отделении г.. Южноукраинска находятся 5 работников предприятия - 4 больных в состоянии средней тяжести, 1 - с подозрением на COVID-19.

В Николаевской областной инфекционной больнице находится один работник

Амбулаторно лечатся 7 человек.

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