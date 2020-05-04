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Espreso.tvОбществоНа Тилигульском лимане Одесской области впервые появились розовые фламинго. ФОТОФАКТ

На Тилигульском лимане Одесской области впервые появились розовые фламинго. ФОТОФАКТ


фото: Ігор Гержик
На Тилигульском лимане зафиксировали 5 розовых фламинго. Считается, что в Украине этот вид не встречается

Об этом первым сообщил Павел Панченко своим коллегам из Тилигульского регионального ландшафтного парка.

Услышав о появлении фламинго, научные сотрудники парка поехали на лиман и насчитали пять особей.

На Тилигульском лимане, который находится на границе Одесской и Николаевской областей, обнаружили стаю розовых фламинго, которые, как правило зимуют в Африке. Ученые связывают появление в Украине экзотических птиц с изменениями климата, который становится все теплее. Одесский биолог, доктор наук Иван Русев, говорит, что традиционный ареал этих птиц находится гораздо южнее: ближайшие гнездовья - в районе турецкого Измира.

"Традиционный ареал этих птиц находится гораздо южнее, ближайшие гнездовья - в районе турецкого Измира. Встречаются они и у Бургаса. Зимуют фламинго обычно в Африке. То, что они появляются здесь все чаще, гнездятся, а некоторые задерживаются на зиму, - это, по всей видимости, вызвано общим потеплением. Мы переходим в субтропики", - отметил Русев.

Фото - Игорь Гержик:

 

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