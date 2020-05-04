На Львовщине громада села построила часовню на территории исторического памятника VIIІ-X вв. - столицы белых хорватов. ФОТОФАКТ

4 мая, 2020, 16:26

В селе Дуброва вплотную к Стильскому Городищу почти 2 недели ведут строительные работы - создают масштабные насыпи грунта и устанавливают фигуру Матери Божьей

Об этом сообщила сообщество "Львовское Ополье" в Facebook.

"В селе Дуброва вплотную к Стильскому Городищу почти 2 недели ведут строительные работы - проводят масштабные насыпи грунта и устанавливают фигуру Матери Божьей. Работы не являются санкционованными ни местной ОТГ, ни ответственными за сохранение исторического наследия органами областной власти. При этом никакой реакции со стороны областной власти до сих пор нет ", - отметили в сообществе.

Там добавили, что такие работы искажают уникальный вид средневекового городища VIII-X века. Городище - историко-культурный заповедник, памятник археологии национального значения.

"Мы удивлены, что органы, которые должны контролировать сохранность памятников,не вмешались в течение двух недель и не реагируют сейчас. И требуем расследования, реакции и сохранения уникального вида памятника. Мы не против новых сакральных объектов, однако такие объекты не должны уничтожать историческое наследие Украины", - подчеркнули активисты.

Справка:

Стильское Городище - столица средневековой Белой Хорватии. Белая Хорватия (древняя родина современной Хорватии) - это когда-то большая страна на территории Прикарпатья. И именно это село было ее столицей. Здесь кипела жизнь в VIII-X веке.

Сохранились немало памятников истории: скалы, пещера, подземные лабиринты.

Ее археологи исследуют более 30 лет, открыл городище археолог Орест Корчинский.

Площадь города, по данным исследований, составила 250 гектаров, что свидетельствует о значительном культурном развитии славянского населения. "Стильское Городище" - памятник археологии национального значения. В 2015 году Стильское Городище стало историко-культурным заповедником.

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