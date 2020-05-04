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Espreso.tvОбществоНа Киевщине еще одно общежитие закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19 - глава ОГА

На Киевщине еще одно общежитие закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19 - глава ОГА


фото: reuters
В Киевской области общежитие города Украинка закрыли на карантин из-за 10 случаев заболевания COVID-19

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает РБК-Украина.

Володин отметил, что также получены результаты ПЦР-тестирование жителей общежития государственного учебного заведения в городе Украинка.

"Получены результаты ПЦР-тестирование жителей общежития государственного учебного заведения в городе Украинка... Лборатория подтвердила 10 случаев заражения среди жителей общежития. Заведение закрыли на карантин, установлены санитарно-карантинный пост...", - добавил Володин.

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