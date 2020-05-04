На Киевщине еще одно общежитие закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19 - глава ОГА
4 мая, 2020, 16:37
В Киевской области общежитие города Украинка закрыли на карантин из-за 10 случаев заболевания COVID-19
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает РБК-Украина.
Володин отметил, что также получены результаты ПЦР-тестирование жителей общежития государственного учебного заведения в городе Украинка.
"Получены результаты ПЦР-тестирование жителей общежития государственного учебного заведения в городе Украинка... Лборатория подтвердила 10 случаев заражения среди жителей общежития. Заведение закрыли на карантин, установлены санитарно-карантинный пост...", - добавил Володин.
- Напомним, что очередной случай массового заболевания коронавирусом произошел в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка по ул. Оксамытна, 18-А в Киево-Святошинском районе. Общежитие - 20-этажное здание, принадлежащее частному вузу.
- Возле общежития в Петропавловской Борщаговке под Киевом установлен контрольно-пропускной пункт, дежурят правоохранители.
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