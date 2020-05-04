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Espreso.tvОбществоНа Донетчине обнаружили 12 новых случаев заражения коронавирусом

На Донетчине обнаружили 12 новых случаев заражения коронавирусом

В воскресенье, 3 мая, в Донецкой области инфицирование коронавирусом подтвердили у 12 человек

Об этом на странице в Facebook написал глава Донецкой области.

"12 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтвердили в течение сегодняшних суток, 3 мая", - написал Кириленко.

Также коронавирусом заболели еще двое жителей Бахмута и один пациент со Светлодарска.

"В Мариуполе и Бахмуте новые инфицированные - из круга контактов лиц, у которых COVID-19 обнаружили ранее. В Светлодарске наличие вируса подтвердили у больного с предварительным диагнозом "пневмония". Где он заразился, сейчас устанавливают", - отметил он.
 

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