На Донетчине обнаружили 12 новых случаев заражения коронавирусом
4 мая, 2020, 09:18
"В Мариуполе и Бахмуте новые инфицированные - из круга контактов лиц, у которых COVID-19 обнаружили ранее. В Светлодарске наличие вируса подтвердили у больного с предварительным диагнозом "пневмония". Где он заразился, сейчас устанавливают", - отметил он.
В воскресенье, 3 мая, в Донецкой области инфицирование коронавирусом подтвердили у 12 человек
Об этом на странице в Facebook написал глава Донецкой области.
"12 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтвердили в течение сегодняшних суток, 3 мая", - написал Кириленко.
Также коронавирусом заболели еще двое жителей Бахмута и один пациент со Светлодарска.
"В Мариуполе и Бахмуте новые инфицированные - из круга контактов лиц, у которых COVID-19 обнаружили ранее. В Светлодарске наличие вируса подтвердили у больного с предварительным диагнозом "пневмония". Где он заразился, сейчас устанавливают", - отметил он.
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