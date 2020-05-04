Лекарство от последствий коронавируса начнут тестировать после приказа из Минздрава, - экспертный центр
Об этом сообщает Радио Свобода.
"В Государственном экспертном центре на экспертизе были несколько протоколов клинических испытаний, которые могут применяться для лечения последствий коронавируса. И один протокол - завершена уже экспертиза. Это препарат "Биовен". Материалы на него мы уже передали в Минздрав. И уже Министерство будет принимать окончательное решение о возможности проведения клинического испытания именно этого лекарственного средства", - пояснила заместитель директора Государственного экспертного центра МЗ по клиническим вопросам Людмила Ковтун.
Препарат "Биовен" используется при лечении синдромов первичного иммунодефицита, вторичного синдрома дефицита антител, аутоиммунных заболеваний и т.п. Проверять препарат будут в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией.
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