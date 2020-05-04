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Espreso.tvОбществоЛекарство от последствий коронавируса начнут тестировать после приказа из Минздрава, - экспертный центр

Лекарство от последствий коронавируса начнут тестировать после приказа из Минздрава, - экспертный центр

В Украине начнут тестировать на эффективность первый отечественный препарат от коронавируса

Об этом сообщает Радио Свобода.

"В Государственном экспертном центре на экспертизе были несколько протоколов клинических испытаний, которые могут применяться для лечения последствий коронавируса. И один протокол - завершена уже экспертиза. Это препарат "Биовен". Материалы на него мы уже передали в Минздрав. И уже Министерство будет принимать окончательное решение о возможности проведения клинического испытания именно этого лекарственного средства", - пояснила заместитель директора Государственного экспертного центра МЗ по клиническим вопросам Людмила Ковтун.

Препарат "Биовен" используется при лечении синдромов первичного иммунодефицита, вторичного синдрома дефицита антител, аутоиммунных заболеваний и т.п. Проверять препарат будут в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией.

 

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