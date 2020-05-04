Киев и три области: Шмыгаль назвал регионы, где могут ввести адаптивный карантин после 11 мая

4 мая, 2020, 15:36

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о возможном введении адаптивного карантина в столице и трех областях

Об этом он сказал во заседания Кабмина, передает НВ.

"Мы будем говорить о том, что если в каком-то регионе или городе будет вспышка, то именно там будут вводиться локальные ограничения", - отметил Шмыгаль.

По его словам, комиссии по вопросам техногенной и экологической чрезвычайной ситуации в Черновицкой, Ривненской, Тернопольской областях и в Киеве должны изучить ситуацию и после 11 мая принимать решения.