Киев и три области: Шмыгаль назвал регионы, где могут ввести адаптивный карантин после 11 мая
4 мая, 2020, 15:36
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о возможном введении адаптивного карантина в столице и трех областях
Об этом он сказал во заседания Кабмина, передает НВ.
"Мы будем говорить о том, что если в каком-то регионе или городе будет вспышка, то именно там будут вводиться локальные ограничения", - отметил Шмыгаль.
По его словам, комиссии по вопросам техногенной и экологической чрезвычайной ситуации в Черновицкой, Ривненской, Тернопольской областях и в Киеве должны изучить ситуацию и после 11 мая принимать решения.
- 4 мая Кабмин принял решение ослабить карантинные мероприятия после 11 мая: откроют парки, скверы и зоны отдыха, салоны красоты, часть магазинов.
- Правительство Украины после 11 мая будет использовать инструмент адаптивного регионального карантина.
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