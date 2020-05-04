Курс валют: гривня начала неделю с незначительного усиления
4 мая, 2020, 09:22
Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривни относительно доллара на копейку
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 4 мая официальный курс установлен на уровне 26,96 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,29 гривни за евро. По состоянию на 30 апреля курс был 29,24 гривни.
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