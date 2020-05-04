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Espreso.tvОбществоКурс валют: гривня начала неделю с незначительного усиления

Курс валют: гривня начала неделю с незначительного усиления

Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривни относительно доллара на копейку

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 4 мая официальный курс установлен на уровне 26,96 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,29 гривни за евро. По состоянию на 30 апреля курс был 29,24 гривни.

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