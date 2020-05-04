Кулеба предложил поставить в Берлине памятник украинцам, погибшим во Второй мировой войне

4 мая, 2020, 22:48

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре со своим немецким коллегой Гайко Маасом поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"В контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, которую вскоре будет отмечать мир, Дмитрий Кулеба поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне. По его словам, такой монумент был бы достойным чествованием их памяти" , - говорится в сообщении.