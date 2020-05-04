 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКГГА возместит расходы на погребение умерших от коронавируса

КГГА возместит расходы на погребение умерших от коронавируса


фото: reuters
Киев возьмет на себя возмещение затрат на транспортировку и кремацию умерших от COVID-19 по соответствующему обращению родственников или иных лиц

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, соответствующие услуги будет обеспечивать коммунальное предприятие "Спецкомбинат - ритуальная служба".

"Мы понимаем, что у многих семей, которых постигло горе и их близкие люди умерли от инфекции, может быть тяжелое финансовое положение. Таким семьям мы готовы пойти навстречу и помочь. Напомню, кремация в условиях распространения инфекции является рекомендуемым способом погребения лиц, умерших от COVID-19", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он также прояснил ситуацию частных предприятий, которые оказывают ритуальные услуги и транспортируют в городской крематорий.

"Никаких преференций для одного предприятия нет. Есть единые для всех методические рекомендации по погребению умерших с подозрением или подтверждением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Они утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И эти рекомендации, которые, прежде всего, должны обезопасить от новых случаев инфицирования. Ведь сегодня в столице более полутора тысяч подтвержденных случаев болезни", - добавил заместитель председателя КГГА.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

4 мая, 2020 понедельник

3 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать