КГГА возместит расходы на погребение умерших от коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, соответствующие услуги будет обеспечивать коммунальное предприятие "Спецкомбинат - ритуальная служба".
"Мы понимаем, что у многих семей, которых постигло горе и их близкие люди умерли от инфекции, может быть тяжелое финансовое положение. Таким семьям мы готовы пойти навстречу и помочь. Напомню, кремация в условиях распространения инфекции является рекомендуемым способом погребения лиц, умерших от COVID-19", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Он также прояснил ситуацию частных предприятий, которые оказывают ритуальные услуги и транспортируют в городской крематорий.
"Никаких преференций для одного предприятия нет. Есть единые для всех методические рекомендации по погребению умерших с подозрением или подтверждением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Они утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И эти рекомендации, которые, прежде всего, должны обезопасить от новых случаев инфицирования. Ведь сегодня в столице более полутора тысяч подтвержденных случаев болезни", - добавил заместитель председателя КГГА.
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