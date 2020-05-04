КГГА возместит расходы на погребение умерших от коронавируса

4 мая, 2020, 14:45

Киев возьмет на себя возмещение затрат на транспортировку и кремацию умерших от COVID-19 по соответствующему обращению родственников или иных лиц

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, соответствующие услуги будет обеспечивать коммунальное предприятие "Спецкомбинат - ритуальная служба".

"Мы понимаем, что у многих семей, которых постигло горе и их близкие люди умерли от инфекции, может быть тяжелое финансовое положение. Таким семьям мы готовы пойти навстречу и помочь. Напомню, кремация в условиях распространения инфекции является рекомендуемым способом погребения лиц, умерших от COVID-19", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он также прояснил ситуацию частных предприятий, которые оказывают ритуальные услуги и транспортируют в городской крематорий.

"Никаких преференций для одного предприятия нет. Есть единые для всех методические рекомендации по погребению умерших с подозрением или подтверждением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Они утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И эти рекомендации, которые, прежде всего, должны обезопасить от новых случаев инфицирования. Ведь сегодня в столице более полутора тысяч подтвержденных случаев болезни", - добавил заместитель председателя КГГА.

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