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Espreso.tvОбществоФК "Ворскла" передал партию помощи от компании FERREXPO Константина Жеваго Полтавской детской больнице

ФК "Ворскла" передал партию помощи от компании FERREXPO Константина Жеваго Полтавской детской больнице

Представители футбольного клуба "Ворскла" передали Детской городской клинической больнице Полтавского городского совета очередную партию медсредств в рамках помощи в борьбе с COVID-19 компании Константина Жеваго FERREXPO.

"Сейчас в Украине все медицинские работники нуждаются в помощи для того, чтобы продолжить борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19", - прокомментировала зав. отделением раннего детства КП "Детская городская больница Полтавского горсовета" Елена Ананевич.

Компания Константина Жеваго FERREXPO одной из первых начала активно помогать украинским медикам в борьбе с коронавирусом. Совет директоров компании выделила 2,5 миллиона долларов США на закупку медицинского оборудования и средств защиты.

Каждую партию помощи получают в специально созданных штабах быстрого реагирования в Полтаве, Кременчуге и Горишних Плавнях. К одному из таких штабов и обратился главный врач Детской городской клинической больницы Полтавского горсовета.

"Благодаря компании FERREXPO, их активной позиции и такому оперативному реагированию, мы смогли обеспечить достаточно большие объемы всего необходимого для данной больницы", - заявил вице-президент ФК "Ворскла" Олег Лысак.

Вице-президент "Ворсклы" также отметил, что они работают в очень активном режиме, ежедневно на связи с областным штабом и областной администрацией.

Помощь, которую предоставила FERREXPO Константина Жеваго обеспечивает функционирование медицинской системы на самом высоком уровне для сохранения жизни медиков и тысяч пациентов. Ведь за спинами врачей стоят пациенты, их семьи и близкие.

Елена Ананевич также добавила: "Наш коллектив лечебного учреждения очень благодарен компании FERREXPO за полученную материальную помощь, которая пойдет на пользу нашим пациентам".

Зав.отделением Ананевич пожелала всем быть здоровыми, что станет конечным результатом нашей борьбы с пандемией COVID-19.

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