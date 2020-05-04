ФК "Ворскла" передал партию помощи от компании FERREXPO Константина Жеваго Полтавской детской больнице
"Сейчас в Украине все медицинские работники нуждаются в помощи для того, чтобы продолжить борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19", - прокомментировала зав. отделением раннего детства КП "Детская городская больница Полтавского горсовета" Елена Ананевич.
Компания Константина Жеваго FERREXPO одной из первых начала активно помогать украинским медикам в борьбе с коронавирусом. Совет директоров компании выделила 2,5 миллиона долларов США на закупку медицинского оборудования и средств защиты.
Каждую партию помощи получают в специально созданных штабах быстрого реагирования в Полтаве, Кременчуге и Горишних Плавнях. К одному из таких штабов и обратился главный врач Детской городской клинической больницы Полтавского горсовета.
"Благодаря компании FERREXPO, их активной позиции и такому оперативному реагированию, мы смогли обеспечить достаточно большие объемы всего необходимого для данной больницы", - заявил вице-президент ФК "Ворскла" Олег Лысак.
Вице-президент "Ворсклы" также отметил, что они работают в очень активном режиме, ежедневно на связи с областным штабом и областной администрацией.
Помощь, которую предоставила FERREXPO Константина Жеваго обеспечивает функционирование медицинской системы на самом высоком уровне для сохранения жизни медиков и тысяч пациентов. Ведь за спинами врачей стоят пациенты, их семьи и близкие.
Елена Ананевич также добавила: "Наш коллектив лечебного учреждения очень благодарен компании FERREXPO за полученную материальную помощь, которая пойдет на пользу нашим пациентам".
Зав.отделением Ананевич пожелала всем быть здоровыми, что станет конечным результатом нашей борьбы с пандемией COVID-19.
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь