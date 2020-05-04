FERREXPO передала очередную партию помощи медикам Горишних Плавнив
Медики получили средства индивидуальной защиты и необходимые для ежедневной работы расходные материалы - одноразовые комбинезоны, халаты, перчатки, антисептики, шприцы и системы переливания крови.
"В нашу больницу это 7 или 8 поставка, ведь у нас отдельно идут медикаменты, отдельно идут всевозможные расходные материалы. В этой поставке тоже есть расходные материалы: капельницы, которые необходимы для комплексного лечения", - прокомментировал директор Благотворительного фонда Полтавского ГОКа Вячеслав Минязев.
Как отметил мэр города Горишни Плавни Дмитрий Быков: "Сюда входит в первую очередь большой пакет средств индивидуальной защиты, дезинфицирующие растворы, антисептики и системы переливания крови".
Мэр Быков также отметил, что общая сумма помощи составляет 630 тысячи грн.
Компания FERREXPO практически каждую неделю поставляет медучреждениям необходимые товары в рамках помощи в борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Все необходимое закупается учитывая первоочередные нужды больниц и медиков.
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