Facebook и Viber готовы платить НДС в Украине - Гетманцев

4 мая, 2020, 17:07

Международные ІТ-компании готовы платить налог на добавленную стоимость (НДС) для электронных услуг в Украине

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в интервью изданию БизнесЦензор.

"Мы встречались с Facebook и с Viber. Они готовы это делать (платить НДС, - ред.) Facebook заявил, что он платит НДС в 20 юрисдикциях и готов делать это в Украине. У них есть готовые инструменты для этого", - сказал Гетманцев .

Отметим, именно он является автором соответствующего законопроекта, которым НДС в Украине планируется ввести на сервисы Google, YouTube, Apple, Facebook, Adobe, Booking и другие компании, которые предоставляют электронные услуги в Украине.

"Мы делаем им удобный механизм, пользуясь которым, они могут платить здесь налоги", - пояснил нардеп.

"По нашим подсчетам, бюджет дополнительно получит только от рекламных услуг 3 млрд грн в год", - прогнозирует Гетманцев.

Напомним, законопроект №2634 от 19.12.2019 предлагает взымать 20% НДС с электронных услуг, оказываемых украинцам компаниями-нерезидентами. Под электронными услугами понимается предоставление доступа к контенту через интернет. Это может быть доступ к изображениям, фотографиям, текстам, книгам, журналам, видео, аудио, играм и тому подобному.