Еврокомиссия собрала уже 7,4млрд евро на разработку вакцины и лекарств от COVID-19

4 мая, 2020, 22:59

Во время видеоконференции, организованной Еврокомиссией для глобального сбора средств на разработку вакцины и лекарств от COVID-19 собрали 7,4 млрд евро

Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен по итогам конференции, передает ЕП.

Во время международной онлайн-конференции для сбора средств на разработку вакцины и лекарств от коронавируса, созванной Еврокомиссией, собрали 7,4 миллиарда евро. Это почти столько, как планировалось - 7,5 млрд евро.

"Сегодня мир продемонстрировал удивительное единодушие ради общего блага. Мы собрали 7,4 миллиарда евро (8 млрд долларов) от доноров во всем мире во время видеоконференции для глобального ответа на коронавирус. Марафон сбора средств продолжится", - написала президент Еврокомиссии.

Из этой суммы, взносы стран ЕС составляют. более 4 миллионов евро.