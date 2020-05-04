Евро-2020: главный тренер сборной Нидерландов перенес операцию

4 мая, 2020, 15:28

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прооперирован в Амстердаме

Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, тренеру понадобилась катетеризация сердца - установка внутривенной трубки. Операция, которая проводится без общего наркоза.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе С против национальных команд Нидерландов и Австрии.