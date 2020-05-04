 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЕвро-2020: главный тренер сборной Нидерландов перенес операцию

Евро-2020: главный тренер сборной Нидерландов перенес операцию


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прооперирован в Амстердаме

Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, тренеру понадобилась катетеризация сердца - установка внутривенной трубки. Операция, которая проводится без общего наркоза.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе С против национальных команд Нидерландов и Австрии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

4 мая, 2020 понедельник

3 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать