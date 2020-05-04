Евро-2020: главный тренер сборной Нидерландов перенес операцию
4 мая, 2020, 15:28
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прооперирован в Амстердаме
Об этом сообщает De Telegraaf.
По информации источника, тренеру понадобилась катетеризация сердца - установка внутривенной трубки. Операция, которая проводится без общего наркоза.
Чемпионат Европы по футболу пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе С против национальных команд Нидерландов и Австрии.
- В марте Рональд Куман отклонил предложение возглавить испанскую "Барселону".
- 4 мая главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман был госпитализирован из-за проблем с сердцем .
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