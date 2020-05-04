Ермак заявил, что Резников станет заместителем Кучмы на переговорах в Минске

4 мая, 2020, 20:11

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников будет заместителем главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кучмы

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня очень важно придать Минскому процессу новый импульс, и Украина это делает. Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представительства делегации в Минске в Трехсторонний контактной группе. То есть теперь наряду с руководителем нашей делегации господином Кучмой его заместителем становится вице-премьер-министр господин Резников, а также мы добавляем в представительство в каждой подгруппе представителей соответствующих министерств на уровне не ниже заместителя министра, также добавляем представителей парламента. Так, несколько руководителей профильных комитетов также будут привлечены к этой работе", - сказал Ермак.