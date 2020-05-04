Ермак заявил, что Резников станет заместителем Кучмы на переговорах в Минске
4 мая, 2020, 20:11
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников будет заместителем главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кучмы
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Сегодня очень важно придать Минскому процессу новый импульс, и Украина это делает. Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представительства делегации в Минске в Трехсторонний контактной группе. То есть теперь наряду с руководителем нашей делегации господином Кучмой его заместителем становится вице-премьер-министр господин Резников, а также мы добавляем в представительство в каждой подгруппе представителей соответствующих министерств на уровне не ниже заместителя министра, также добавляем представителей парламента. Так, несколько руководителей профильных комитетов также будут привлечены к этой работе", - сказал Ермак.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в завершении войны на Донбассе до конца его каденции .
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