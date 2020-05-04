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Espreso.tvОбществоЭкономика Украины упадет на 11% во втором квартале, - прогноз НБУ

Экономика Украины упадет на 11% во втором квартале, - прогноз НБУ

По итогам второго квартала валовой внутренний продукт Украины сократится на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Об этом говорится в новом Инфляционном отчете Нацбанка.

"Наибольшее потрясение украинская экономика испытывает во II квартале 2020 года. По прогнозу НБУ, в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении, уровень безработицы вырастет до около 12% в сезонно скорректированном выражении, а рост зарплат приостановится ", - отметили в Нацбанке.

Там ожидают, что восстановление экономики начнется с июля, однако проходить оно неравномерно в разрезе секторов экономики.

"В частности от внедрения внутренних карантина больше потеряет сектор услуг, розничная торговля, транспорт. После окончания карантина эти сектора частично восстановятся, однако еще будут страдать от медленного восстановления доходов населения. Туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно возобновятся только в следующем году ", - прогнозируют в НБУ.

Ключевые экспортные отрасли Украины также пострадают от карантина. Объемы производства и экспорта металлургии сократятся из-за падения спроса на металлургическую продукцию, а экспорт зерновых - из-за меньшего урожая, обусловленного плохой погодой.

"Вместе с восстановлением экономики в 2021 году заработные платы снова расти, а уровень безработицы постепенно вернется к докризисным 8-9%", - говорится в прогнозе.

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