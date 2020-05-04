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Espreso.tvМирЕгипет открывает отели для местных туристов

Египет открывает отели для местных туристов


фото: Reuters
Власти Египта разрешили открыть отели для местных туристов. В мае они будут работать не более, чем для 25% людей, которых могут принять

С 1 июня отелям позволят работать для 50% туристов, которых они могут принять, сообщает Reuters .

Теперь в египетских отелях должна работать клиника с врачом. Туристам регулярно будут проверять температуру. Отели должны установить дезинфицирующее оборудование. Работников обяжут проходить экспресс-тест на коронавирус при входе в отель.

На курортах будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий. В отелях введут шире расстояния между столами с едой.

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  • Из-за перерыва в работе индустрии туризма Египет теряет около $1 млрд в месяц.
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