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Espreso.tvОбществоДополнительных сил Нацгвардии на улицах Черкасс нет, - полиция

Дополнительных сил Нацгвардии на улицах Черкасс нет, - полиция


фото: Скрін з відео
Полиция опровергла информацию о дополнительных силах Национальной гвардии в Черкассах

Об этом сообщила Черкасская областная государственная администрация со ссылкой на руководителя областного управления полиции Виталия Куратченко.

"Каждый день (и сегодня не исключение) Нацгвардия совместно с полицейскими привлекаются с 16:00-22:00 на мероприятия публичной безопасности. Еженедельно руководство ГУ ЧП подписывает график плановых дежурств. Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет. На видео, которое распространяется в сети, одно авто. Поэтому не распространяйте фейки! ", - заявили в ОГА.

Перед этим руководитель управления инспектирования Черкасского городского совета Станислав Коломиец заявил, что на черкасских улицах заметили Национальную гвардию и военную технику.

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