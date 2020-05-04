Дополнительных сил Нацгвардии на улицах Черкасс нет, - полиция
Об этом сообщила Черкасская областная государственная администрация со ссылкой на руководителя областного управления полиции Виталия Куратченко.
"Каждый день (и сегодня не исключение) Нацгвардия совместно с полицейскими привлекаются с 16:00-22:00 на мероприятия публичной безопасности. Еженедельно руководство ГУ ЧП подписывает график плановых дежурств. Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет. На видео, которое распространяется в сети, одно авто. Поэтому не распространяйте фейки! ", - заявили в ОГА.
Перед этим руководитель управления инспектирования Черкасского городского совета Станислав Коломиец заявил, что на черкасских улицах заметили Национальную гвардию и военную технику.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
- В Черкассах городская власть сняла карантин , в т.ч. на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.
- 2 мая черкасский мэр Анатолий Бондаренко обратился к Зеленскому словами из известного кинофильма: "Черкассы будут сопротивляться" .
Читайте также
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
-
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
Читайте также
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
-