День в зоне ООС: 4 обстрела со стороны оккупантов
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливал наши позиции неподалеку Верхнеторецкого. По окрестностям Новотроицкого и Авдеевки захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Подразделения Объединенных сил прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования из минометов 120-го калибра и противотанковых гранатометов вели огонь по защитникам Крымского.
Потерь в результате вражеских обстрелов не было.
На все дерзкие действия российских оккупантов наши воины отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств по опорным пунктам противника.
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