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Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: 4 обстрела со стороны оккупантов

День в зоне ООС: 4 обстрела со стороны оккупантов


фото: ap
Вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливал наши позиции неподалеку Верхнеторецкого. По окрестностям Новотроицкого и Авдеевки захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования из минометов 120-го калибра и противотанковых гранатометов вели огонь по защитникам Крымского.

Потерь в результате вражеских обстрелов не было.

На все дерзкие действия российских оккупантов наши воины отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств по опорным пунктам противника.

 

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