Больница в Буче не принимает больных - двое медиков заразились коронавирусом
Об этом сообщил первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушин в Facebook.
"Двое врачей Ирпенской центральной городской больницы заболели COVID-19. Поэтому, чтобы не подвергать жителей региона опасности и предотвратить распространение коронавируса, стационар больницы (г. Буча) временно прекращает принимать новых пациентов. Такое решение приняли сегодня на экстренном заседании местной комиссии по ТЭП и ЧС", - отметил чиновник.
По его словам, всех пациентов из Ирпеня и региона, требующих госпитализации, будут направлять в Бородянского центральную районную больницу.
В то же время, инфекционное отделение ИЦМЛ, роддом, а также детское отделение продолжают работать в штатном режиме, говорится в сообщении.
На заседании комиссии также было решено безотлагательно провести дополнительную общую дезинфекцию всех помещений и зданий стационара ИЦМЛ и мест проживания инфицированных медиков.
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь