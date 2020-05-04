Больница в Буче не принимает больных - двое медиков заразились коронавирусом

4 мая, 2020, 17:43

Двое врачей Ирпенской центральной городской больницы заболели COVID-19, в связи с чем стационар медучреждения временно прекращает принимать новых пациентов

Об этом сообщил первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушин в Facebook.

"Двое врачей Ирпенской центральной городской больницы заболели COVID-19. Поэтому, чтобы не подвергать жителей региона опасности и предотвратить распространение коронавируса, стационар больницы (г. Буча) временно прекращает принимать новых пациентов. Такое решение приняли сегодня на экстренном заседании местной комиссии по ТЭП и ЧС", - отметил чиновник.

По его словам, всех пациентов из Ирпеня и региона, требующих госпитализации, будут направлять в Бородянского центральную районную больницу.

В то же время, инфекционное отделение ИЦМЛ, роддом, а также детское отделение продолжают работать в штатном режиме, говорится в сообщении.

На заседании комиссии также было решено безотлагательно провести дополнительную общую дезинфекцию всех помещений и зданий стационара ИЦМЛ и мест проживания инфицированных медиков.