Зеленский изучает историю по лекалам Кремля, - Ирина Геращенко

3 мая, 2020, 13:03

За трагическими событиями в Одессе, так же как и за аннексией Крыма и войной на Донбассе, стоит Россия. Но президент Зеленский не хочет раздражать Путина и не делает видеообращений на шестую годовщину аннексии Крымского полуострова, зато повторяет тезисы российской пропаганды о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает Еспресо.TV .

"Идеологические и политические цели тех, кто в мае 2014 года планировал мятеж в Одессе, известны всем, кроме Зеленского. Это - создание" Одесской Народной Республики ", захват Бессарабии, полное отрезание Украины от выхода к Черному морю. Тогда же, в мае 2014-го Путин, которому Зеленский любит заглядывать в глаза, на брифинге для иностранных журналистов рассказывал об "исторической Новороссии", куда по его версии входили Донецкая, Луганская, Николаевской, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская и Одесская области ", - напоминает Геращенко о событиях 14-го года.

"Зеленский призывает разобраться, кто стоял за событиями в Одессе. Так это все знают. Россия. Россия стояла за аннексией Крыма, войной на Донбассе, попыткой захватить Одессу, Харьков, Днепр. Это она планировала отчленение этих украинских регионов", - отмечает Ирина Геращенко .

Она также напомнила, что в сентябре и декабре 2019 года Зеленский обменял моряков, Путин был обязан освободить по решению международного морского трибунала, лиц, причастных к терактам в Одессе.

"Ответ, зачем они Москве, очевиден: чтобы спрятать концы в воду", - убеждена Ирина Геращенко.

"На 6-ю годовщину аннексии Крыма видосика от Зеленского с обращением в оккупированный полуостров не было. Незаметно для власти прошла эта дата, чтобы не раздражать Путина, которому еще в глаза заглядывать. А там тоже, кстати, были убиты российскими оккупантами первые украинцы и крымские татары - жертвы Путина ", - отмечает сопредседатель фракции "Европейская солидарность".

Ирина Геращенко поблагодарила патриотам, которые остановили кровавый сценарий российских спецслужб в Одессе.

"Понимаю, Зеленский в мае 14-го был на корпоративах, а его ближайшие соратники тосковали по ПР. Но сейчас хоть кто-то в его фракции, кто кричит, что был на Майдане, может вы проинформирует Зеленского о новейших трагических страницах нашей истории. Чтобы он не изучал ее по лекалам Кремля ", - резюмирует Ирина Геращенко.

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