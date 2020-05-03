Из-за дерзкого отношения к карантину: В Одесской области произошла вспышка COVID-19
Об этом Куцый написал в facebook.
"Дерзкое отношение к карантину и пренебрежение санитарными правилами приводит к неутешительным результатам. Наибольшие вспышки зафиксированы там, где население и местные власти легкомысленно относились к карантину и несерьезно воспринимали угрозу эпидемии", - написал Куцый.
По его словам, областная комиссия по чрезвычайным ситуациям неоднократно обращала внимание местной власти, в частности Подольскя, на необходимость усиления карантина.
"Теперь в городе работают эксперты медицины катастроф для контроля за ситуацией. Медики ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы оказывать помощь всем, кто нуждается. Таких последствий можно избежать - надо только строго соблюдать карантин и не спешить с преждевременным снятием ограничений", - отметил Куцый.
Он добавил, что в регионе зафиксировано 409 случаев COVID-19, среди них: Подольск - 178 случаев (55 в сутки), Одесса - 78 случаев (2 в сутки), Беляевский район - 53 случая (11 в сутки).
- Напомним, 25 апреля стало известно, что в городе Подольск, Одесской области, семейный врач заразил 32 медицинских работников коронавирусом.
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