В Узбекистане прорвало плотину водохранилища. Более 11 тыс. человек отселены
Вода начала идти в 5:55 по местному времени 1 мая 2020 года в местностях, которые в народе называют "1 совхоз" и "1А совхоз", передает Еспресо.TV со ссылкой на Radio Ozodlik .
Полностью затоплен поселок Кургантепа.
Сейчас вообще отселены 22 сельских поселения (махалля), а это 11,5 тыс. жителей.
По данным из официального сайта МЧС страны, погибших и пострадавших нет.
Спасатели направили водные потоки к озеру Арнасай в Джизакський области.
Эвакуированные размещены в домах отдыха и учебных заведениях соседних с местом затопления районов.
В городе Сырдарья обустраивается палаточный городок МЧС для переселенцев.
В тот же день на место прибыл президент Шавкат Мирзиеев. Также он провел в пострадавшем районе и в общении с отселенными жителями дргуом половину дня 2 мая. В Ташкент Мирзиеев вернулся сегодня ночью.
Его пресс-служба информирует , что "ситуацию взят под полный контроль, нет оснований для паники".
Справка
Сардобинське водохранилище построено 2017 года.
Оно вмещает 922 млн кубометров воды.
Высота водоема составляет 28,8 м.
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