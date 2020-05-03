В Узбекистане прорвало плотину водохранилища. Более 11 тыс. человек отселены

3 мая, 2020, 07:36

Произошел прорыв одной из плотины Сардобинського водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана. Сотрудники МЧС успели эвакуировать жителей расположенных рядом населенных пунктов

Вода начала идти в 5:55 по местному времени 1 мая 2020 года в местностях, которые в народе называют "1 совхоз" и "1А совхоз", передает Еспресо.TV со ссылкой на Radio Ozodlik .

Полностью затоплен поселок Кургантепа.

Сейчас вообще отселены 22 сельских поселения (махалля), а это 11,5 тыс. жителей.

По данным из официального сайта МЧС страны, погибших и пострадавших нет.

Спасатели направили водные потоки к озеру Арнасай в Джизакський области.

Эвакуированные размещены в домах отдыха и учебных заведениях соседних с местом затопления районов.

В городе Сырдарья обустраивается палаточный городок МЧС для переселенцев.

В тот же день на место прибыл президент Шавкат Мирзиеев. Также он провел в пострадавшем районе и в общении с отселенными жителями дргуом половину дня 2 мая. В Ташкент Мирзиеев вернулся сегодня ночью.

Его пресс-служба информирует , что "ситуацию взят под полный контроль, нет оснований для паники".

Справка

Сардобинське водохранилище построено 2017 года.

Оно вмещает 922 млн кубометров воды.

Высота водоема составляет 28,8 м.

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