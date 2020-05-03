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Espreso.tvОбществоВ Украину вернулись еще 550 эвакуированных из четырех стран мира

В Украину вернулись еще 550 эвакуированных из четырех стран мира

За прошедшие сутки в Украину прибыли более 550 человек, которых эвакуировали специальными рейсами из четырех стран в связи с пандемией коронавируса и закрытием границ

Об этом со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы передает Еспресо.TV .

В общем за прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд около 15 тыс человек. Во время проведения температурного скрининга признаков заболевания у лиц не обнаружено.

Проверено также и пассажиров, прибывших вчера в аэропорт "Борисполь" эвакуационными рейсами. В общем пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили четыре специальные пассажирские авиарейса из Нью-Йорка (США), Лиссабона (Португалия), Париж (Франция) и Цюриха (Швейцария). Этими самолетами в Украину прибыло более 550 пассажиров. Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ.

Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотрены карантин с применением приложении "Действуй дома".

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