В приюте на Киевщине выявлено коронавирус
Подробности со ссылкой на пресс-службу ОГА рассказывает Еспресо.TV .
Речь идет о помощнице воспитателя.
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23 апреля 2020 женщина заболела ОРВИ.
25 апреля она обратилась к врачу.
28 апреля во связи с потерей обоняния и вкуса ее направили на ПЦР-тест.
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1 мая - диагноз подтвержден.
"В заведении: 32 ребенка, 3 воспитателя, 3 помощника воспитателя, 2 повара, 1 социальный педагог, 1 врач, 1 фельдшер и 5 работников административно-хозяйственного персонала. Всего 48 человек. Их состояние удовлетворительное, признаков заболевания нет. Уже взяты тесты в 32 детей и 16 взрослых работников ", - отметили в Киевской обладминистрации.
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Напомним, по состоянию на 9:00 утра воскресенья, 3 мая 2020 , в Украине выявлено 11 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели. Болезнь подтверждено в 829 детей и 2325 медиков.
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