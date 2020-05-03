В приюте на Киевщине выявлено коронавирус

3 мая, 2020, 11:36

Киевская областная государственная администрация сообщила об официально подтвержденном случае заражения Covid-19 среди сотрудников детского дома "Надежда" в селе Мокрец Калитянский ОТГ (улица Центральная, 27)

Подробности со ссылкой на пресс-службу ОГА рассказывает Еспресо.TV .

Речь идет о помощнице воспитателя.

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23 апреля 2020 женщина заболела ОРВИ.

25 апреля она обратилась к врачу.

28 апреля во связи с потерей обоняния и вкуса ее направили на ПЦР-тест.

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1 мая - диагноз подтвержден.

"В заведении: 32 ребенка, 3 воспитателя, 3 помощника воспитателя, 2 повара, 1 социальный педагог, 1 врач, 1 фельдшер и 5 работников административно-хозяйственного персонала. Всего 48 человек. Их состояние удовлетворительное, признаков заболевания нет. Уже взяты тесты в 32 детей и 16 взрослых работников ", - отметили в Киевской обладминистрации.

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Напомним, по состоянию на 9:00 утра воскресенья, 3 мая 2020 , в Украине выявлено 11 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели. Болезнь подтверждено в 829 детей и 2325 медиков.

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