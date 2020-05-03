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Espreso.tvКриминалВ Киеве на Набережном шоссе автомобиль сбил велосипедиста

В Киеве на Набережном шоссе автомобиль сбил велосипедиста

В столице на Набережном шоссе автомобиль сбил велосипедиста, которого в состоянии комы доставили в больницу

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

На Набережном шоссе в Киеве автомобиль Skoda сбил велосипедиста. Предварительно, велосипедист двигался по правой полосе в направлении Подола. По неизвестным причинам, водитель Skoda на высокой скорости протаранил велосипед в заднюю часть.

Удар был такой силы, что велосипед вместе с мужчиной перелетел через металлическую ленту отбойника, при этом от удара карбоновую раму велосипеда разорвало на части. Пострадавшего велосипедиста госпитализировали медики "скорой" в состоянии комы с тяжелыми травмами.

Автомобиль после удара остановился примерно через 70 метров от места столкновений. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

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