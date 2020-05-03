В Кривом Роге поймали "авторитета", который перед тем сбежал в Николаеве
Подробности со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины рассказывает Еспресо.TV .
Оперативным удалось установить его местонахождение и автомобиль, на котором мог передвигаться 55-летний мужчина. На выезде из города оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области совместно с работниками Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области остановили автомобиль "Мерседес", в котором находился «Дед» и двое его охранников.
28 апреля криминального "авторитета" был задержан. Несмотря на пятилетний запрет въезда на территорию Украины, незаконно вернулся в нашу страну и планировал взять под свой криминальный контроль южный регион.
После задержания в отношении криминального "авторитета" были составлены административные протоколы, а его самого доставили в Вознесенский райсуд Николаевской области. Суд удовлетворил представление правоохранителей о задержании "авторитета" и помещения его в Николаевский пункта временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на 6 месяцев с последующим выдворением.
При выходе из здания суда, уголовному "Деду" удалось бежать.
Проводятся первоочередные процессуальные мероприятия. Устанавливаются круг лиц, которые организовали "авторитету" побег и помогали скрываться от полицейских.
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