В Кривом Роге поймали "авторитета", который перед тем сбежал в Николаеве

3 мая, 2020, 14:13

2 мая, около 11 часов вечера, криминальный "авторитет" по кличке "Дед" был задержан на выезде из Кривого Рога

Подробности со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины рассказывает Еспресо.TV .

Оперативным удалось установить его местонахождение и автомобиль, на котором мог передвигаться 55-летний мужчина. На выезде из города оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области совместно с работниками Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области остановили автомобиль "Мерседес", в котором находился «Дед» и двое его охранников.

28 апреля криминального "авторитета" был задержан. Несмотря на пятилетний запрет въезда на территорию Украины, незаконно вернулся в нашу страну и планировал взять под свой криминальный контроль южный регион.

После задержания в отношении криминального "авторитета" были составлены административные протоколы, а его самого доставили в Вознесенский райсуд Николаевской области. Суд удовлетворил представление правоохранителей о задержании "авторитета" и помещения его в Николаевский пункта временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на 6 месяцев с последующим выдворением.

При выходе из здания суда, уголовному "Деду" удалось бежать.

Проводятся первоочередные процессуальные мероприятия. Устанавливаются круг лиц, которые организовали "авторитету" побег и помогали скрываться от полицейских.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb