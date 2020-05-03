В Африке от Covid-19 больше всего страдают страны Средиземноморья

3 мая, 2020, 08:57

На Африканском континенте зафиксировано более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе почти 1700 летальных

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний, передает Еспресо.TV .

"Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 по всей Африке выросло с 39018, установленных накануне днем, к 40746", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от коронавирусной инфекции на Африканском континенте умерли 1689 человек.

Больше всего от COVID-19 страдают Египет, ЮАР, Марокко и Алжир.

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