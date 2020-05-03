Ситуация с коронавирусом в ВСУ: болеет 49 бойцов, выздоровели 30
Об этом со ссылкой на пресс-служб командования Медицинских сил ВСУ сообщает Еспресо.TV .
"На 7 утра 3 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 49 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и есть 2 летальных случая.
На изоляции (в том числе самоизоляции) - 295 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 91 человека ", - уточнили в медсилах.
За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Больные (Харьковская область - 3 военнослужащих, Днепропетровская область -1 военнослужащий) лечатся дома под наблюдением медицинской службы.
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