Ситуация с коронавирусом в ВСУ: болеет 49 бойцов, выздоровели 30

3 мая, 2020, 12:21

В Вооруженных Силах Украины по состоянию на утро 3 мая 2020 года подтверждено уже 49 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

Об этом со ссылкой на пресс-служб командования Медицинских сил ВСУ сообщает Еспресо.TV .

"На 7 утра 3 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 49 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и есть 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляции) - 295 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 91 человека ", - уточнили в медсилах.

За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Больные (Харьковская область - 3 военнослужащих, Днепропетровская область -1 военнослужащий) лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

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