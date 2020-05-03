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Espreso.tvМирСобянин собирается возглавить Россию после Путина и заручился для этого поддержкой силовика Чемезова, - Соловей

Собянин собирается возглавить Россию после Путина и заручился для этого поддержкой силовика Чемезова, - Соловей


фото: rossaprimavera.ru
Действующий московский мэр Сергей Собянин видит себя среди претендентов на президентство в Российской Федерации. Его поддерживает генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов

Об этом политолог, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей рассказал в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 2 мая 2020 вышла в эфире Еспресо.TV .

В свою очередь ближайшее окружение Путина кандидатурой Собянина не устроено и, по данным политолога, ищет другую фигуру, которую можно будет считать "компромиссной".

По словам Соловья, этого человека будет введен в состав Совбеза РФ.

В целом же, Путин еще до осени в состоянии "контролировать" ситуацию и настроения внутри российской элиты, однако его влияние значительно ослабевает, а поддержка среди населения вообще достигла рекордно низкого уровня.

 

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