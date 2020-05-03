Собянин собирается возглавить Россию после Путина и заручился для этого поддержкой силовика Чемезова, - Соловей

3 мая, 2020, 08:44

Действующий московский мэр Сергей Собянин видит себя среди претендентов на президентство в Российской Федерации. Его поддерживает генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов

Об этом политолог, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей рассказал в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 2 мая 2020 вышла в эфире Еспресо.TV .

В свою очередь ближайшее окружение Путина кандидатурой Собянина не устроено и, по данным политолога, ищет другую фигуру, которую можно будет считать "компромиссной".

По словам Соловья, этого человека будет введен в состав Совбеза РФ.

В целом же, Путин еще до осени в состоянии "контролировать" ситуацию и настроения внутри российской элиты, однако его влияние значительно ослабевает, а поддержка среди населения вообще достигла рекордно низкого уровня.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb