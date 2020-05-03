"Сам по себе возраст не является решающим". Главный врач Александровской больницы в Киеве объяснила, от чего зависит, выживет ли пациент с Covid-19

3 мая, 2020, 12:02

Главный врач столичной Александровской больницы Людмила Антоненко описала зависимость протекания коронавирусной болезни у разных пациентов от тех или иных определяющих факторов

Об этом она рассказала в интервью LB.ua , передает Еспресо.TV .

"Очень много факторов. Во-первых, это количество вируса, попавшего в организм. Если много - то с большей вероятностью возникает "цитокиновый шторм", когда очень быстро нарастает вся симптоматика развивается дыхательная недостаточность, возникает пневмония, как правило, двусторонняя, полисегментарная, тяжелая. Такие больные поступают уже кислородозависимыми и, как правило, сразу в реанимацию ", - отметила Антоненко.

Также, по йии словам, имеет значение возраст, поскольку возрастной больной чаще всего имеет "хронические сопутствующие заболевания, которые осложняют течение любого другого заболевания".

"Но сам по себе возраст не является решающим. Мы столкнулись с тем, что в начале вспышки к нам поступали молодые больные - 36-48 лет. И, к сожалению, у нас умерли два пациента такого возраста. Один из них имел сахарный диабет и АГ.

Эти двое молодых больных, умерших, поступивших в больницу поздно. Они рассчитывали, наверное, что перележат дома, пролечатся. Их наблюдали дома врачи, была антибактериальная терапия. Но им не измеряли уровень кислорода в крови, и когда они на второй неделе болезни поступили к нам, уровень кислорода был уже 50 при норме 99-100. 50 - это когда человек уже почти не дышит. У нас даже не было выбора, или подключать их к ИВЛ. А когда терапия на ИВЛ оказалась неэффективной, то подключили к аппарату ЭКМО. Но, к сожалению, спасти их не удалось ", - продолжила врач.

Она призвала всех граждан, которые сейчас, во время пандемии коронавируса, замечают у себя высокую температуру или затрудненное дыхание "немедленно вызвать" скорую ".

"Не ждать. Чем скорее такой пациент попадет в стационар, тем выше шансы на выздоровление", - отметила Антоненко.

При этом Covid-19, согласно ее собственным клиническим наблюдениям, характеризуется тем, что у больных этой болезнью "почему-то нет" золотой середины ".

"Или люди с высокой температурой и в тяжелом состоянии пытаются лечиться дома. Или люди с температурой 37 бегут к своим семейным врачам, или напрямую к нам, стоят в очереди, требуют протестировать на коронавирус и положить в больницу. Мы здесь в начале вспышки наблюдали небольшую панику, очередь из машин "скорой" стояла почти до Бессарабки (площадь неподалеку от больницы ред.) ", - подытожила врач.

Справка

Александровская больница - пока является ведущей для лечения больных Covid-19 в Киеве и Украине.

Людмила Антоненко возглавила Александровскую больницу в 2016 году, а до того 20 лет проработала на различных должностях в Главном военном клиническом госпитале, имеет звание полковника медицинской службы.

Ее специализация - терапия и кардиология, также она работала кардиологом-реаниматологом и анестезиолог-реаниматологом.

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