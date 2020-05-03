Посол Украины в ФРГ отреагировал на призыв экс-канцлера Шредера снять санкции против РФ

3 мая, 2020, 19:21

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера за призыв снять с России санкции

Об этом Мельник сообщил в facebook.

Он назвал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о необходимости снятия санкций с России криком отчаяния. По его словам, такие заявления лучшим образом демонстрируют тот факт, что санкции являются эффективным инструментом в борьбе с российской агрессией.

"Чем громче господин Шредер и другие лоббисты милитаристской Москвы на каждом углу кричат о том, что введенные санкции против России является якобы "бессмысленными", тем более очевидным становится для немецкой общественности тот неоспоримый факт, что санкции ЕС и США прекрасно работают и очень больно бьют в самое сердце и без того слабой российской экономики, а значит и политическому руководству", - написал Мельник

Кроме этого, он предложил Шредеру пари в ответ на заявление о том, что ни один президент РФ не вернет Украине Крым.

"Еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", - убежден Мельник.

Напомним, 2 мая к 75-летию освобождения Европы от гитлеризма Андрей Мельник призвал Бундестаг и правительство Берлина наконец построить в центре немецкой столицы мемориал в честь 8 млн украинских жертв нацизма.

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