Определились победители кинопремии "Золотая дзига"
Об этом сообщает Украинская киноакадемия в facebook.
"Золотая дзига" в этом году из-за карантина проходила в онлайн-формате. Церемонию можно было посмотреть на Youtube-канале Украинской киноакадемии.
Лучшим фильмом года стал фильм "Мои мысли тихие".
Для участия в четвертой кинопремии "Золотая дзига" было подано 88 полнометражных и короткометражных лент. Среди них 17 полнометражных игровых, 31 короткометражных игровых, 20 документальных, 1 полнометражный анимационный фильм и 19 короткометражных анимационных фильмов.
В коротком списке оказались 28 фильмов. Кинопремию "Золотой дзига" вручали в 23 номинациях. Среди них - две новые. В частности, начата премия "Открытие года", которую получил режиссер фильма "Мои мысли тихие" Антонио Лукич.
Награду за вклад в кинематограф получила актриса Ада Роговцева.
Список победителей четвертой национальной кинопремии
Самый лучший фильм:
"Мои мысли тихие"
Лучшая режиссерская работа:
Нариман Алиев ( "Домой")
Лучшая работа художника-постановщика:
Владлен Одуденко ( "Захар Беркут")
Лучший сценарий:
Валерия Кальченко, Антонио Лукич ( "Мои мысли тихие")
Лучшая операторская работа:
Вадим Ильков ( "Вулкан")
Лучшая музыка:
Тимур Полянский, Фрик-кабаре Dakh Daughters ( "Гуцулка Ксеня")
Лучшая песня:
"Мавка-Русалка", фрик-кабаре Dakh Daughters ( "Гуцулка Ксеня")
Лучшая женская роль:
Ирма Витовская-Ванца ( "Мои мысли тихие")
Лучшая женская роль второго плана:
Наталья Сумская ( "Черный ворон")
Лучшая мужская роль:
Ахтем Сеитаблаев ( "Домой")
Лучшая мужская роль второго плана:
Виктор Жданов ( "Вулкан")
Лучший документальный фильм:
"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", реж. Надежда Парфан
Лучший короткометражный анимационный фильм:
"Любовь"
Лучший короткометражный игровой фильм:
"В нашей синагоге", реж. Иван Орленко
Лучший монтаж:
Татьяна Ходаковская, Владимир Запрягалов ( "Фокстер и Макс")
Лучший грим:
Алла Леонова ( "Захар Беркут")
Лучший звук:
Борис Петер ( "Вулкан")
Лучший дизайн костюмов:
Антонина Белинская ( "Захар Беркут")
Лучшие визуальные эффекты:
Артем Сушильников, Дмитрий Овчаренко ( "Фокстер и Макс")
Премия зрительских симпатий (победитель определяется зрительским голосованием)
"Круты 1918" (реж. Алексей Шапарев)
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