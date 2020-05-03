Определились победители кинопремии "Золотая дзига"

3 мая, 2020, 21:45

Украинская киноакадемия определила победителей премии "Золотая дзига-2020"

Об этом сообщает Украинская киноакадемия в facebook.

"Золотая дзига" в этом году из-за карантина проходила в онлайн-формате. Церемонию можно было посмотреть на Youtube-канале Украинской киноакадемии.

Лучшим фильмом года стал фильм "Мои мысли тихие".

Для участия в четвертой кинопремии "Золотая дзига" было подано 88 полнометражных и короткометражных лент. Среди них 17 полнометражных игровых, 31 короткометражных игровых, 20 документальных, 1 полнометражный анимационный фильм и 19 короткометражных анимационных фильмов.

В коротком списке оказались 28 фильмов. Кинопремию "Золотой дзига" вручали в 23 номинациях. Среди них - две новые. В частности, начата премия "Открытие года", которую получил режиссер фильма "Мои мысли тихие" Антонио Лукич.

Награду за вклад в кинематограф получила актриса Ада Роговцева.

Список победителей четвертой национальной кинопремии

Самый лучший фильм:

"Мои мысли тихие"

Лучшая режиссерская работа:

Нариман Алиев ( "Домой")

Лучшая работа художника-постановщика:

Владлен Одуденко ( "Захар Беркут")

Лучший сценарий:

Валерия Кальченко, Антонио Лукич ( "Мои мысли тихие")

Лучшая операторская работа:

Вадим Ильков ( "Вулкан")

Лучшая музыка:

Тимур Полянский, Фрик-кабаре Dakh Daughters ( "Гуцулка Ксеня")

Лучшая песня:

"Мавка-Русалка", фрик-кабаре Dakh Daughters ( "Гуцулка Ксеня")

Лучшая женская роль:

Ирма Витовская-Ванца ( "Мои мысли тихие")

Лучшая женская роль второго плана:

Наталья Сумская ( "Черный ворон")

Лучшая мужская роль:

Ахтем Сеитаблаев ( "Домой")

Лучшая мужская роль второго плана:

Виктор Жданов ( "Вулкан")

Лучший документальный фильм:

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", реж. Надежда Парфан

Лучший короткометражный анимационный фильм:

"Любовь"

Лучший короткометражный игровой фильм:

"В нашей синагоге", реж. Иван Орленко

Лучший монтаж:

Татьяна Ходаковская, Владимир Запрягалов ( "Фокстер и Макс")

Лучший грим:

Алла Леонова ( "Захар Беркут")

Лучший звук:

Борис Петер ( "Вулкан")

Лучший дизайн костюмов:

Антонина Белинская ( "Захар Беркут")

Лучшие визуальные эффекты:

Артем Сушильников, Дмитрий Овчаренко ( "Фокстер и Макс")

Премия зрительских симпатий (победитель определяется зрительским голосованием)

"Круты 1918" (реж. Алексей Шапарев)

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