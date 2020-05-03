Обвиняемых в убийстве 5-летнего мальчика из Переяслава выпустили из СИЗО, - адвокат

3 мая, 2020, 09:38

Двух обвиняемых в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова выпустили из следственного изолятора

Об этом сообщил адвокат одного из них, Виктор Чевгуз, в комментарии телевидению Hromadske , передает Еспресо.TV .

"Когда им уменьшили сумму залога, они вскоре внесли ее и вышли", - сказал Чевгуз.

О какой сумме залога идет речь, пока неизвестно.

По словам бабушки убитого мальчика Александры Тлявовой, мужчин выпустили под залог в начале марта.

Справка

Речь идет про бывшем полицейского Владимира Петровца и гражданского Дмитрия Кривошея.

По версии следствия, в нетрезвом состоянии они развлекались стрельбой на частном подворье, когда и был смертельно ранен Кирилл.

Ранее размер залога составил 273 тыс. грн.

Под стражей остается еще один подозреваемый - бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый, то есть уже четвертый - несовершеннолетний сын Петровке - находится под личным обязательством.