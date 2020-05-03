Обвиняемых в убийстве 5-летнего мальчика из Переяслава выпустили из СИЗО, - адвокат
Об этом сообщил адвокат одного из них, Виктор Чевгуз, в комментарии телевидению Hromadske , передает Еспресо.TV .
"Когда им уменьшили сумму залога, они вскоре внесли ее и вышли", - сказал Чевгуз.
О какой сумме залога идет речь, пока неизвестно.
По словам бабушки убитого мальчика Александры Тлявовой, мужчин выпустили под залог в начале марта.
Справка
Речь идет про бывшем полицейского Владимира Петровца и гражданского Дмитрия Кривошея.
По версии следствия, в нетрезвом состоянии они развлекались стрельбой на частном подворье, когда и был смертельно ранен Кирилл.
Ранее размер залога составил 273 тыс. грн.
Под стражей остается еще один подозреваемый - бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый, то есть уже четвертый - несовершеннолетний сын Петровке - находится под личным обязательством.
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