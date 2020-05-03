Нелегал-бездомный из России угрожал устроить взрыв в деревне близ Борисполя

3 мая, 2020, 17:14

В Киевской области работники полиции задержали псевдоминера-иностранца. Им оказался мужчина без определенного места жительства, гражданин Российской Федерации. Сейчас 44-летний нарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания

Подробности со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области рассказывает Еспресо.TV.

Мужчина позвонил на 102 и сообщил, что в селе Вишенки Бориспольского района он "заминировал все гранатой" и в ближайшее время произойдет взрыв.

По указанному адресу работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи. Факт заминировании не подтвердился.

Уже через несколько часов сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины и сотрудники Бориспольского отдела полиции установили и задержали "минера".

Гражданин РФ признался работникам полиции, что на территории Украины находится нелегально с 2011 года. Свой поступок задержанный объяснить не смог, но сообщил, что находился тогда в состоянии алкогольного опьянения.

При проведении неотложного обыска по месту временного проживания злоумышленника полиция обнаружила и изъяла мобильный телефон и сим-карту, с которого совершен звонок на линию 102 о заминировании.

Также правоохранители выяснили, что мужчина в 2016 году совершил аналогичное преступление - сообщил о "заминировании" базы отдыха в Коблево Николаевской.

Следователи Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

О задержании гражданина Российской Федерации сообщено посольство и МИД.

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