На столичной Бессарабке курьерский Daewoo Matiz не разминулся с Audi, есть пострадавшие
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
Участниками аварии стали водитель Audi и водитель одной из поставок суши на автомобили Daewoo Matiz.
Кто и на какой сигнал светофора двигался пока неизвестно, однако по повреждениям автомобилей видно, что малолитражка врезалась в бок "Ауди", после чего машины развернуло, а "корейца" еще и выбросило на тротуар.
В результате аварии есть пострадавшие, количество и состояние пострадавших пока неизвестно, однако на место происшествия прибыли три кареты скорой помощи.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства аварии.
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