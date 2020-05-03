На столичной Бессарабке курьерский Daewoo Matiz не разминулся с Audi, есть пострадавшие

3 мая, 2020, 07:23

На пересечении улицы Крещатик и бульвара Шевченко, что рядом с Бессарабским рынком в центре Киеве, в ночь со 2 на 3 мая 2020 года произошло ДТП с пострадавшими

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

Участниками аварии стали водитель Audi и водитель одной из поставок суши на автомобили Daewoo Matiz.

Кто и на какой сигнал светофора двигался пока неизвестно, однако по повреждениям автомобилей видно, что малолитражка врезалась в бок "Ауди", после чего машины развернуло, а "корейца" еще и выбросило на тротуар.

В результате аварии есть пострадавшие, количество и состояние пострадавших пока неизвестно, однако на место происшествия прибыли три кареты скорой помощи.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства аварии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb