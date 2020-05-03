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Espreso.tvОбществоНа линию "102" поступила серия звонков о "заминировании" АЗС в столице

На линию "102" поступила серия звонков о "заминировании" АЗС в столице

В воскресенье, 3 мая 2020 года, диспетчеры Национальной полиции получают один за другим звонки от неустановленных лиц о якобы минировании автозаправочных станций сети KLO

Об этом сообщают ВартовиЕспресо .

Как отмечается, такие звонки носят массовый харктер.

Столичная полиция ездит с проверками на каждую АЗС.

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