Министр здравоохранения Франции объяснил, какие изменения ждут страну после 11 мая

3 мая, 2020, 09:15

Действующее во Франции с 24 марта чрезвычайное санитарное состояние продолжат еще на два месяца

Об этом в субботу, 2 мая 2020 года, объявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран по итогам последнего совещания министров. Соответствующий проект закона должен будет в течение недели утвердить парламент, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .

Закон о чрезвычайном санитарном состоянии дает президенту и правительству право управления страной посредством декретов без обязательного одобрения в парламенте. Законом предусмотрено ограничение прав на передвижение и на собраниях граждан, а также право на изъятие необходимых для борьбы с эпидемией средств.

В законопроекте также прописаны меры по выходу страны из жесткого карантина, который должен закончиться 11 мая. В частности предусмотрено обязательное изоляция для прибывающих из-за рубежа французов и иностранцев. Для тех, кто будет положительно протестирован на коронавирус внутри страны, обязательной изоляции не будет. Власть "рассчитывает на сознание граждан", пояснил глава французского Минздрава.

При этом мобильное приложение StopCovid, которое вызвало острое обсуждение в обществе и которое призвано отслеживать перемещения граждан, а также выявлять возможные цепочки передачи вируса, не будет запущено 11 мая, как планировалось ранее. Если все же будет решено, что подобное приложение необходимо, то данные будут собираться "санитарными бригадами" под контролем государственной службы медицинского страхования.

В проект закона также расширяется перечень служб, которые получат право контролировать соблюдение санитарных мероприятий в общественных местах. Таким правом будут наделяться службы безопасности транспортных компаний, военные жандармы, полицейские-резервисты и служащие надзорного ведомства в сфере торговли, сообщил глава МВД Кристоф Кастанер.

Министр внутренних дел также напомнил, что с 11 мая ношение защитных масок становится обязательным в общественном транспорте и рекомендательным в торговых центрах и магазинах. После 11 мая ограничения на выход из дома будут сняты, но вводится запрет поездки дальше 100 км от места проживания. Исключения могут быть сделаны для путешествий по работе или по неотложным семейным обстоятельствам.

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