Мэр Черкасс напомнил, как помог Зеленскому стать президентом

3 мая, 2020, 11:13

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что высокие показатели кандидата в президенты Владимира Зеленского на Черкассщине были достигнуты во втором туре президентских выборов 2019 года при его непосредственном участии

Об этом он рассказал в интервью LB.ua, передает Еспресо.TV .

"Я не только голосовал (за Зеленского - ред.), но и консультировал штаб Зеленского относительно Черкасской области. Я помогал им. Они просили меня об этом, в том числе наш совместный с господином Трофимовым (Сергей Трофимов - заместитель председателя ОП, который отвечает за сотрудничество с регионами, - ред.) знакомый ", - отметил мэр.

"Руководитель штаба их был здесь, товарищ мой, Литвин", - ответил Бондаренко на уточняющий вопрос о том, кто именно был этим "общим знакомым".

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При этом в первом туре он, по его собственным словам, поддерживал Юлию Тимошенко.

Справка

По итогам второго тура выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля 2019 года, в Черкасской области Владимир Зеленский набрал 77,43% голосов (в целом по Украине - 73,22%), Петр Порошенко - 20,13% голосов (по Украине - 24,45%).

Несмотря на то, что Черкасская область входит в наиболее инфицированные Covid-19 областей Украины , в Черкассах городская власть сняла карантин , в т.ч. на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.

2 мая черкасский мэр Анатолий Бондаренко обратился к Зеленскому словами из известного кинофильма: "Черкассы будут сопротивляться" .

Его уже поддержал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив .

На понедельник, 4 мая, Бондаренко вызван на допрос. Городские ячейки оппозиционный партий и движений собираются идти туда вместе с ним - "всем городом".

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