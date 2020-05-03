Киберполиции разоблачила дельцов, которые "продажей" масок и лекарств выманили у тысячи человек 3,5 млн грн

3 мая, 2020, 10:30

Сотрудники киберполиции разоблачили сеть мошенников, которые предлагали купить средства противоэпидемической защиты и обманули около тысячи граждан на общую сумму более 3,5 млн грн.

Об этом со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции сообщает Еспресо.TV .

"Сотрудники киберполиции совместно со следователями провели мероприятия по выявлению лиц, использующих пандемию коронавируса для совершения мошеннических действий, занимаются нелегальной торговлей средствами индивидуальной защиты, медицинскими изделиями и осуществляют противоправную деятельность в киберпространстве", - говорится в сообщении.

Всего проведено 56 санкционированных обысков в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях.

От преступной деятельности 40 мошенников пострадало около 1000 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 3,5 млн грн.

В частности, в Днепропетровской области разоблачены две группы, которые размещали в сети тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты. После того, как они получали предоплату или полную оплату за товар на подконтрольные счета, объявления удаляли и переставали выходить на связь.

По месту жительства и в автомобилях фигурантов проведены обыски.

По результатам изъяты вещественные доказательства: банковские карты, мобильные телефоны, денежные средства.

Окончательная сумма ущерба устанавливается. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

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