Глава Северной Осетии заверил, что не позволит устроить праздник в день памяти жертв Беслана

3 мая, 2020, 19:07

Глава российского региона Северная Осетия Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования 3 сентября окончания Второй мировой войны, поскольку в этот день вспоминают жертв теракта в Беслане

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По его словам, нормальные люди не только в Осетии, а и по всему миру, скорбят 3 сентября.

Соответствующее заявление Битаров сделал после того, как в конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон о переносе официальной даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.

Авторы законопроекта мотивировали это тем, что "решающий вклад в завершение войны внесла победа Советского Союза над Японией в 1945 году", о которой в СССР официально было объявлено именно в указанную дату, хотя фактически Япония капитулировала 2 сентября.

Организация "Матери Беслана" и Совет по правам человека при президенте России выступали против переноса памятной даты, указав, что 3 сентября - день памяти жертв, погибших во время штурма захваченной террористами школы в Беслане. В 2004 году в этом городе в Северной Осетии погибли 334 человека.

В России в связи с эпидемией COVID-19 перенесены все массовые официальные мероприятия, которые планировались на 9 мая. Новая дата празднования завершения боевых действий Второй мировой войны в Европе официально не названа.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября.

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