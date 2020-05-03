Джоан Роулинг выделила пострадавшим от коронавируса £ 1 млн из своих гонораров

3 мая, 2020, 17:36

Всемирно известная писательница Джоан Роулинг, автор серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере пожертвовала миллион фунтов стерлингов ($ 1,25 млн) бездомным и жертвам домашнего насилия во время пандемии Covid-19

Свое решение она объявила в субботу, 2 мая 2020 года, когда поклонники ее творчества отмечают 22-ю годовщину "битвы за Хогвартс" - финальной баталии "Второй магической войны", передает Еспресо.TV со ссылкой на Mirror .

"Сегодня 22-я годовщина битвы за Хогвартс, но буду откровенна, сказав, что сегодня неуместно обсуждать смерти вымышленных персонажей. Слишком много людей в реальности теряют сейчас родных. Когда наступают тяжелые времена, хуже всех всегда приходится бедным и наиболее уязвимым, так что в честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность £ 1 млн ", - написала Роулинг на своей странице в социальной сети Twitter.

Этот благотворительный взнос поровну разделят между собой две британские благотворительные организации: Crisis, которая помогает бездомным, и Refuge, которая сконцентрировала возможности на помощи жертвам домашнего насилия.

Обе эти группы населения оказались сегодня в тяжелейшей ситуации в связи с пандемией и карантином, отмечает писательница.

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